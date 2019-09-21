На Байконуре собрали последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая 25 сентября отправит на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-15" с космонавтами на борту, сообщает в субботу "Роскосмос".

В госкорпорации отметили, что на Байконуре был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения к космической головной части ракеты-носителя, выполнены работы по её стыковке с третьей ступенью. "Завершающим этапом была перекладка вышеуказанного "пакета" на установочный агрегат и соединение с "пакетом" из первой и второй ступеней носителя", - сообщили в госкорпорации.

Запуск ракеты "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-15" запланирован на среду 16:57 мск. В состав основного экипажа корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. Этот пуск станет 70-м и последним для ракеты-носителя "Союз-ФГ". За 18 лет полетов она только один раз не смогла доставить экипаж на МКС, когда в октябре 2018 года потерпела аварию из-за неисправности в первой ступени. Тогда в космос должны были отправиться российский космонавт Олег Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые смогли спастись, благодаря сработавшей системе аварийного спасения. Они улетели на МКС 14 марта.

На смену "Союзу-ФГ" придет ракета-носитель "Союз-2.1а". Ее основное отличие - электронная система управления российского производства, тогда как на модификации "ФГ" система была аналоговой и производилась на Украине.

С 2020 года экипажи будут доставляться на МКС при помощи ракеты-носителя "Союза-2.1а", который ранее выводил в космос только грузовые корабли "Прогресс" и спутники. Первый полет этой ракеты в связке с пилотируемым "Союзом" состоялся в августе, когда на МКС был отправлен робот FEDOR, он был признан успешным.