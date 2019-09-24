На Байконуре освятили последнюю ракету "Союз-ФГ"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Освящение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-15" по православному чину состоялось на пусковой площадке "Гагаринский старт" космодрома Байконур.

Как передает корреспондент "Интерфакса", церемонию по традиции провел протоиерей Сергий Бычков, который на протяжении последних лет освящает все ракеты перед пилотируемыми пусками.

"Дорогие гости, хочу от всей души поблагодарить вас всех за то, что вы пришли вместе с нами помолиться о благословении Господом космического аппарата и космонавтов. Хочу пожелать милости Божией, чтобы она пребывала со всеми вами и Господь хранил вас всех на многая и благая лета", - сказал отец Сергий журналистам.

Запуск ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября в 16:57 по Москве.

В состав основного экипажа корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа аль-Мансури.

Нынешний пуск станет 70-м и последним для ракеты-носителя "Союз-ФГ". За 18 лет полетов она лишь единожды не смогла доставить экипаж на МКС, когда в октябре 2018 года потерпела аварию из-за неисправности в первой ступени. Тогда в космос должны были отправиться Овчинин и Хейг, которые смогли спастись благодаря сработавшей системе аварийного спасения. Они улетели на МКС 14 марта 2019 года.

На смену "Союзу-ФГ" придет ракета-носитель "Союз-2.1а". Ее основное отличие - электронная система управления российского производства, тогда как на модификации "ФГ" система была аналоговой и производилась на Украине.

С 2020 года экипажи будут доставляться на МКС при помощи "Союза-2.1а", который ранее выводил в космос только грузовые корабли "Прогресс" и спутники. Первый полет этой ракеты в связке с пилотируемым "Союзом" состоялся в августе, когда на МКС был отправлен робот FEDOR, и был признан успешным.