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Пресс-секретарь Медведева счел преждевременными заявления о сокращении госсектора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

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Он прокомментировал заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, сообщившей о том, что с 2020 года планируется запустить масштабную реформу в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда оставшихся сотрудников.

"Заявление коллег из Министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - сказал Осипов.

Он пояснил, что "сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию". По словам Осипова, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний, на которых будут определены основные принципы и направления реформы. Выработанные предложения будут доложены главе государства.

Дмитрий Медведев

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