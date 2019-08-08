Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, говорится в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы, с которым ознакомилось издание. Чтобы решить проблему, Минфин предлагает составить еще и список тех полномочий, которые можно делегировать или централизовать. Так, Федеральному казначейству предлагается передать ведение бюджетного учета и отчетности.

Заместитель главы Федерального казначейства Станислав Прокофьев пояснил "Ведомостям", что финансовые функции останутся у министерств и ведомств, а бухгалтерские и отчетные будут переданы в ведение его ведомства. Ранее казначейство уже получило полномочия в бухгалтерских вопросах 13 органов власти и, по словам Прокофьева, увеличивать штат в связи с этим не пришлось. Он подчеркнул, что, например, централизация закупок бухгалтерского программного обеспечения для федеральных госорганов сэкономила бюджету 1,5 млрд рублей. К 2021 году число казначейству должны передать бухгалтерские полномочия уже 56 органов власти.

"Ведомости" напоминают, что в марте 2019 года Минфин обещал за два года сократить каждого десятого федерального чиновника и 15% региональных. Это уже третье обещание сократить госсектор за последние десять лет, но он пока растет.