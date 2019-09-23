Нарышкин назвал чушью сообщения о слежке за ФБР с дач постпредства РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает чушью утверждения американских СМИ о том, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за ФБР.

"Как чушь", - ответил Нарышкин на просьбу журналистов в Казани прокомментировать эти утверждения.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, могли вести слежку за спецподразделениями ФБР.

В МИД РФ ранее связали эту информацию с началом нового электорального цикла в Соединенных Штатах.

Посольство РФ в США обещало обратиться в Госдеп за разъяснениями после публикации. "Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы (статьи - ИФ) так и не привели", - заявили в диппредставительстве.

В конце 2016 года, в последние недели работы Барака Обамы на посту президента США, Госдепартамент в связи с якобы имевшими место в период президентских выборов кибератаками решил выслать из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке. Помимо этого, были введены санкции в отношении руководителей российских спецслужб.