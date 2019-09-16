В Москве связали обвинения дипломатов РФ в шпионаже с предвыборной гонкой в США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ связали информацию американских СМИ о том, что российских дипломатов, которых в 2016 году выслали из США, подозревали в слежке за ФБР, с началом нового электорального цикла в Соединенных Штатах.

"Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется "до выборов президента США остался ровно год". И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова радиостанции "Коммерсантъ FM".

Она отметила, что свой комментарий по поводу этой информации даст и посольство РФ в США. "Электоральный цикл в США - это такая веселая карусель, поэтому к этому надо относиться, с одной стороны, с пониманием того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать", - сказала Захарова.

Портал Yahoo News ранее в понедельник, 16 сентября, со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, могли вести слежку за спецподразделениями ФБР.

В конце 2016 года, в последние недели работы Барака Обамы на посту президента США, Госдепартамент в связи с якобы имевшими место в период президентских выборов кибератаками решил выслать из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке.