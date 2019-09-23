Ради нижегородского космодрома придется расселить две "убыточные" деревни

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Для строительства суборбитального частного космодрома в Нижегородской области нужно расселить две небольшие деревни, написал в фейсбуке гендиректор оператора проекта компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

По его словам, эти населенные пункты "глубоко убыточны" с точки зрения государства, в них живет несколько десятков человек.

"Все ждут, когда они полностью обнулятся. Но для жителей это их родина и им жить на этом месте нравится. Этот вопрос требует особенного внимания", - сказал менеджер.

Еще несколько населенных пунктов, расположенных в радиусе 10 километров от предполагаемого космодрома, могут страдать от шума. Там в домах нужно вставить шумоизоляционные окна, хотя "шум от мопеда соседа или от лая собаки будет выше". Вопрос об окнах компания планирует вынести на общественные слушания.

Если договориться с местными жителями не удастся, то "КосмоКурс" нашел участок на замену уже выбранному, но там придется вырубить около 500 гектаров леса и там полностью отсутствует инфраструктура.

На приоритетном участке нет запретных для полетов зон, хорошо развита инфраструктура и к космодрому будет вести асфальтированная дорога, по которой туда смогут ездить наземные туристы.

"А с учетом того, что из Москвы можно с ветерком доехать за 8 часов на машине, то есть ожидания, что космодром станет точкой притяжения любителей авиации и космонавтики. А это возможность привлечь несколько сотен тысяч туристов в год. Я уже писал, что это может быть хорошим драйвером развития местной инфраструктуры и создания рабочих мест. Поэтому мы планируем на первом этапе начать проводить огневые испытания двигателей на космодроме и обеспечить всем желающим доступ на эти испытания", - написал Пушкин.

По его словам, "КосмоКурс" недавно получил "достаточно положительное" заключение головного института "Роскосмоса" АО "ЦНИИмаш" на пояснительную записку о космодроме.

Общественные слушания с участием местных жителей компания проведет после согласования всех вопросов с властями.

"КосмоКурс" в феврале 2019 года подписал с администрацией Нижегородской области соглашение по строительству космодрома в регионе. Строительство планируется на 2020-2025 годы, инвестор вложит в проект 2,6 млрд рублей. В частности, на территории космодрома будет создан стенд для огневых испытаний собственных двигателей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "КосмоКурс" зарегистрировано в июле 2014 года в Москве. Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор компании владеет 30% долей в "КосмоКурсе", 70% принадлежит Александру Тукацинскому, который также является совладельцем ООО "Рикко инвест" и ООО "Армикон" (обе компании зарегистрированы в Москве, основной вид деятельности - вложения в ценные бумаги). По данным "СПАРКа", Тукацинский ранее входил в советы директоров ОАО "УГМК", АО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "ТМХ" и других компаний.

В фонде "Сколково" "КосмоКурс" занимается разработкой многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос.

Предполагается, что компания будет запускать туристов в космос группами по шесть человек на 15 минут. Каждый клиент сможет в течение несколько минут испытать невесомость и посмотреть на Землю из персонального иллюминатора. Стоить это будет от $200 тысяч до $250 тысяч.