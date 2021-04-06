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Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Компания "КосмоКурс", которая собиралась с 2020 по 2025 год построить в Нижегородской области за 2,6 млрд рублей первый частный космодром, планирует самоликвидацию. Как сказал "Интерфаксу" ее гендиректор Павел Пушкин, пока компания работает, но "готовность закрыться составляет 99,99%". Процедура ликвидации предполагается через несколько месяцев.

"Причины простые: слишком много необходимо проталкивать в части законодательства и организации порядка. А это сроки и риски. На такое денег никто не даст. По сверхлегкой ракете тоже заказчиков не нашлось. Есть шанс, что коллектив "КосмоКурса" возьмет себе "Роскосмос" в рамках своих задач", - сказал он.

По его оценке, готовность российского законодательства к частным космическим проектам составляет порядка 90%, но этого недостаточно.

Сам для себя Пушкин пока ничего не планирует. В компании работают 50 конструкторов ракетно-космической техники, и гендиректор выразил пожелание, чтобы "коллектив продолжал развиваться".

Правительство Нижегородской области, региональная Корпорация развития и ООО "КосмоКурс" в начале 2019 года подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории области. Инвестор планировал реализовать проект за счет частных инвестиций в 2020-2025 годах, объем инвестиций в наземную инфраструктуру оценивался в 2,6 млрд рублей.

В марте 2021 года Пушкин заявил, что "КосмоКурс" в связи с невозможностью согласовать частный суборбитальный космодром переключилась на работы по созданию сверхлегкой ракеты для вывода малых спутников связи и дистанционного зондирования Земли грузоподъемностью до 500 кг. Компания искала заказчиков под проект сверхлегкой ракеты среди спутниковых операторов в России и федеральных министерств. Работа по проекту суборбитального космодрома в Нижегородской области была приостановлена и переведена в разряд второстепенных.

В рамках фонда "Сколково" ООО "КосмоКурс" занималось созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос. Суборбитальный космический комплекс должен был состоять из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата, предназначенного для предоставления услуги - космической экскурсии на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Космическому туристу планировалось предложить полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов, в котором каждый турист сможет находиться в состоянии невесомости в течение 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 кубометров и имея возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор. Цена билета - $200-250 тыс. Высота полета - 180-220 км.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "КосмоКурс" было зарегистрировано в июле 2014 года в Москве. Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. По данным на 2014 год, гендиректор компании Пушкин владел 30% в "КосмоКурсе", а остальные 70% принадлежали Александру Тукацинскому, который также является совладельцем ООО "Легион" (Москва, основной вид деятельности - подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества) и ООО "Робеон" (Москва). По данным "СПАРКа", Тукацинский ранее, в частности, входил в совет директоров АО "ТМХ".

Космокурс Павел Пушкин Роскосмос Нижегородская область Александр Тукацинский

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