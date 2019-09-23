Поиск

Глава Совета муфтиев выступил за многоженство как альтернативу 40 любовницам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что официальное многоженство лучше связей на стороне.

"Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) Поэтому здесь на весы можно ставить - или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом", - сказал муфтий в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Отвечая на вопросы ведущей, он заявил, что "если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно".

В то же время, по словам Гайнутдина, он прекрасно понимает: "наше государство светское, и на всей территории Российской Федерации действуют федеральные законы, а федеральные законы - они для всех одинаковы".

"Я за законность и порядок, за соблюдение священного Корана и предписаний и за соблюдение федерального закона на всей территории Российской Федерации", - подчеркнул он.

Равиль Гайнутдин

Новости

В Екатеринбурге пропал сотрудник Ura.ru

Коллеги изнасиловавших спортсменку полицейских отделались дисциплинарным наказанием

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Площадка в Орле отказала либертарианцу Светову в проведении лекции за три часа до начала

Фигурки бен Ладена сняли с продажи в детском магазине Ставрополя

СПЧ в письме прокурору Москвы попросил отменить приговоры Устинову и Котову

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В Госдуме "наливайки" обвинили в обходе запрета на ночную продажу спиртного

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');