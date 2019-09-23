Глава Совета муфтиев выступил за многоженство как альтернативу 40 любовницам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что официальное многоженство лучше связей на стороне.

"Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) Поэтому здесь на весы можно ставить - или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом", - сказал муфтий в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Отвечая на вопросы ведущей, он заявил, что "если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно".

В то же время, по словам Гайнутдина, он прекрасно понимает: "наше государство светское, и на всей территории Российской Федерации действуют федеральные законы, а федеральные законы - они для всех одинаковы".

"Я за законность и порядок, за соблюдение священного Корана и предписаний и за соблюдение федерального закона на всей территории Российской Федерации", - подчеркнул он.