Глава Всемирного союза староверов призвал задуматься о введении многоженства в России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов считает, что инициатива введения многоженства, с которой в последнее время выступает исламское духовенство в России, родилась не на пустом месте и заслуживает серьезного рассмотрения.

"Анализируя современное российское общество, мы можем убедиться, что де-факто многоженство существует не только в исламских республиках, но и там, где живут в основном русские", - заявил Севастьянов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, каждый знает множество примеров, когда у одного мужчины несколько семей - одна официальная и одна или более неофициальных, где тоже есть дети. "При этом женщины и дети в таких семьях ущемлены в правах, прежде всего в области наследования имущества и алиментных выплат", - отметил собеседник агентства. Он считает, что эти случаи невозможно игнорировать.

"Святитель Савва Сербский (XII-XIII вв.), как это следует из Лицевого летописного свода, просто-напросто заставлял князей венчаться со своими наложницами, тем самым разрешая полигамные браки. Сама допетровская литургическая традиция разрешает до трех браков, при этом не имея чина развенчивания", - отметил старообрядческий деятель.

Таким образом, считает он, "невольно возникает вопрос, допускала ли православная допетровская практика многоженство, прививая глубокую ответственность у мужчин в отношениях с женщинами". Ответить на этот вопрос, по мнению Севастьянова, можно "только через общественную дискуссию".

В заключение он указал на главную, по его мнению, задачу любого брачного союза, которую следует иметь в виду сторонникам и противникам полигамии. "Отбрасывая любую идеологию в области супружеских отношений, мы можем легко убедиться, что целью брака является деторождение. Брак является природным механизмом рождения, воспитания и передачи наследства потомству. При этом брак является институтом, гарантирующим защиту прав как супругов, так и детей", - заключил Севастьянов.