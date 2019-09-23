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СКР сообщил о задержании подозреваемых в убийстве петербургского бизнесмена

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области раскрыто совершенное в апреле 2019 года убийство ресторатора из Петербурга Михаила Долгополова.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) в понедельник, к настоящему времени задержаны трое предполагаемых исполнителей убийства и пособник - жители Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Все они арестованы.

Следствие полагает, что члены преступной группы вступили в сговор на убийство Долгополова, приобрели для этого оружие и транспорт. 16 апреля один из них обманом вывез потерпевшего на автомобиле в арендованный коттедж в деревню Вайя Гатчинского района Ленобласти, где его поджидали двое сообщников. Там потерпевший был застрелен, после чего обвиняемые вывезли его тело в Новгородскую область и там закопали в лесу.

Фигуранты дела дали подробные показания, благодаря чему удалось обнаружить тело потерпевшего, говорится в сообщении СКР

В понедельник следователи и полицейские провели обыск в доме во Всеволожском районе Ленобласти, принадлежащем предполагаемому заказчику преступления. В ходе обыска были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, денежные средства, а также документы, представляющие интерес для следствия.

Долгополов владел в Петербурге рядом заведений, среди которых были кафе-клуб Che и ресторан-музей Sculptors. Оба были закрыты. На месте закрытого Che он на некоторое время открывал арт-пространство OiOiOi Art Gallery. Его последний проект - сеть сырных лавок Ma Maison - был запущен летом 2018 года.

Ленинградская область СКР Петербург Михаил Долгополов

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