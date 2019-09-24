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Кремль обвинил США в нарушении обязательств по допуску россиян на Генассамблею ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, направляющейся на заседание Генассамблеи ООН.

"Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая. Вашингтон нарушает свои международные обязательства - это прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на ГА ООН", - сказал Песков.

Он напомнил, что США предоставляют свою территорию штаб-квартире ООН и "фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание российской делегации одним городом Нью-Йорком".

"Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею", - сказал Песков.

По его словам, сейчас эти правила были нарушены, а это, "безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции", по убеждению Кремля, "со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается ООН и ее штаб-квартиры".

Он напомнил, что в связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ был вызван представитель американского посольства, меры предпринимаются и со стороны диппредставительства РФ в Вашингтоне.

"Поэтому работа по дипломатической линии ведется", - сказал Песков.

Ранее во вторник стало известно, что десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США.

Дмитрий Песков США ООН

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