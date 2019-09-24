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В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе американской дипмиссии.

Ранее во вторник стало известно, что десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации. Он заявил, что США таким образом нарушают свои международные обязательства.

МИД РФ в связи с данной ситуацией выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ. Об этом заявил замглавы российского министерства Сергей Рябков. "Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН", - подчеркнул Рябков.

Среди тех, кому не выдали американскую визы для работы на Генассамблее ООН, оказался глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По словам депутата, никакой официальной причины отказа озвучено не было.

США ООН Нью-Йорк

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