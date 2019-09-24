Минобороны РФ отвергло обвинения в нарушении Су-34 воздушного пространства Эстонии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский бомбардировщик Су-34 не нарушал границ других государств во время планового полета над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ во вторник после соответствующих обвинений со стороны Эстонии.

"23 сентября самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. (...) В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что что самолет не нарушил границы других стран, "что подтверждено средствами объективного контроля", и проходил с соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Там отметили, что Су-34 следовал по заранее согласованному маршруту, никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось.

"Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии "Интерфаксу" сообщили, что накануне вечером бомбардировщик Су-34 ВКС России нарушил воздушное пространство этой балтийской страны в районе острова Вайндлоо. Там отметили, что самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его транспондер был выключен, но летного плана не было. По данным иностранной стороны, бомбардировщик не входил в радиоконтакт со службой авиационного сообщения Эстонии.

МИД Эстонии в связи с этим во вторник пригласил посла России и вручил ему ноту.