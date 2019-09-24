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Эстония заявила о нарушении российским Су-34 своего воздушного пространства

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - По данным Сил обороны Эстонии, самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 нарушил воздушное пространство этой балтийской страны.

Как заявили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе главного штаба Сил обороны, инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, вечером в районе острова Вайндло в Финском заливе на севере страны.

Самолет, не имея на то разрешения, находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его радиоответчик был выключен, летного плана не было. Самолет не входил в радиоконтакт со службой авиационного сообщения Эстонии.

МИД Эстонии в связи с этим во вторник пригласил после России в Эстонии и вручил ему ноту.

Эстония

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