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В СПЧ сообщили о высоком уровне смертности в колонии "Черный дельфин"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) после посещения исправительной колонии "Черный дельфин" в Соль-Илецке для пожизненно осужденных отметили высокий уровень смертности в учреждении.

"В 2018 году в колонии скончалось семь осужденных, за 8 месяцев текущего года - уже восемь человек, что говорит о высоком уровне смертности в учреждении", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.

В нем отмечается, что член СПЧ Андрей Бабушкин посетил колонию и выяснил, что в колонии зачастую не решается вопрос об освобождении осужденных по болезни. Так, в 2018 году из семи умерших на четверых материалы направлялись в суд для освобождения по болезни, однако им всем было отказано.

А в текущем году из восьми умерших на пятерых направлялись представления об освобождении по болезни, но им также отказали.

Один из умерших заключенных, со слов представителей медсанчасти, отказывался от лечения, прерывал его. Психолог с ним индивидуально по вопросам отказа от лечения не работал.

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Бабушкин отметил, что лимиты наполнения колонии не превышены. Также он сообщил и о других положительных моментах в работе колонии. Так, в текущем году по УДО освобожден 21 человек, в отношении пяти наказание заменили более мягким, на отдельный участок колонии, куда переводят "за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду со строгого режима", переведено 20 человек.

Три года назад в колонии был построен корпус для проведения краткосрочных и длительных свиданий для осужденных строгого и особого режимов, "где созданы хорошие условия для проведения свиданий", считают в СПЧ. В том же году был открыт и домовой храм, где выполнена "уникальная роспись осужденным Рыжанковым Алексеем, осужденным за преступление, совершенное на следующий день после 18-летия".

Также строится новый корпус с двумя жилыми этажами, швейным производством в цоколе. За четыре года из 262 камер отремонтировано две трети, сообщает СПЧ.

На территории колонии есть посадки свеклы, моркови, яблонь, груш, абрикосов; а в подсобном хозяйстве имеется 600 свиней, более 200 голов крупного рогатого скота, 1,5 тысячи кур, 5 тысяч уток, других животных.

Учреждение, известное как "Черный дельфин", - это исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области. Это колония особого режима для пожизненно осужденных.

СПЧ ФСИН Черный дельфин ИК-6 Оренбургская область

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