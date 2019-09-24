Больше всего летний отпуск понравился отдыхавшим в Крыму россиянам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Почти все россияне, отдохнувшие в Крыму прошлым летом, оказались очень довольны отпуском, сообщил во вторник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

"Мы попытались визуализировать среднестатистического россиянина, который доволен или недоволен своим отдыхом. Среди тех, кто выезжал за пределы своего города или дачи, наиболее удовлетворены своим отдыхом те, кто отдыхал в Крыму - 97%. На втором месте по степени удовлетворенности те, кто отдыхал за рубежом - 94%. На третьем месте - отдохнувшие в Краснодарском крае (90%)", - рассказал он.

Больше всего россияне хвалят Крым за "красивое чистое море и пляжи (20%), местность - горы, природа (17%), чистота воздуха и теплый климат (14%), а также наличие достопримечательностей и мест для посещения (8%)".

"Когда мы говорим о 20% россиян, которых привлекает Крым морем и пляжами, мы имеем в виду людей старших возрастов. Горы и природа привлекают в основном активную молодежь, для которой этот критерий является более существенным. Аргумент "теплый климат" назвали люди пенсионного и предпенсионного возраста. Достопримечательности интересны опять-таки молодежи", - пояснил Родин.

Как отметил эксперт, среди основных причин, которые могут отпугнуть туристов от поездки в Крым, были названы высокие цены (24% респондентов), отсутствие личной финансовой возможности (9%), а также плохой сервис (7%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее также сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, 33% россиян провели лето 2019 года у себя дома, 27% - на даче. За границей прошедшим летом побывали 8% граждан РФ.