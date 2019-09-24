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Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома

За границей побывали 8% россиян, а 20% вообще не отдыхали летом

Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Треть россиян (33%) прошедшим летом провели отпуск у себя дома, чуть меньше - 27% - провели летний отпуск на своей даче или на садовом участке, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результату социологического исследования, каждый десятый (11%) ездил в другой город. За границей летом побывали 8% сограждан, при этом наибольший удельный вес отдохнувших за рубежом приходится на молодежь в возрасте до 24 лет - 15% респондентов этой возрастной категории.

При этом каждый пятый россиянин (20%) вообще не брал отпуск этим летом.

Планируя свой отдых, большая часть респондентов, уезжавших пределы города и дачи (80%), не обращалась в турфирмы. Одна из причин такого отношения, как отмечают социологи, - дорогие услуги на организацию поездки.

При этом каждый пятый из тех, кто выезжал за пределы города и дачи, обращался в турфирмы, главным образом, чтобы сэкономить время на подготовку отдыха.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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