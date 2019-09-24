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Для похитителя картины Куинджи из Третьяковки попросили четыре года колонии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинение просит приговорить уроженца Крыма Дениса Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима за кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передал корреспондент "Интерфакса".

Теперь в Замоскворецком суде Москвы предстоит выступить сторонам защиты и потерпевших. По окончании прений Чуприков сможет выступить с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

По словам судьи, приговор будет оглашен 25 сентября в 14:30.

КультураПохититель картины из Третьяковки заявил, что хотел "хайпануть" и вернуть полотно на местоПохититель картины из Третьяковки заявил, что хотел "хайпануть" и вернуть полотно на местоЧитать подробнее

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена с выставки художника в Третьяковской галерее. Мужчина просто снял полотно со стены и удалился с ним на глазах у многочисленных посетителей музея.

На следующее утро подозреваемый был задержан в подмосковном поселке Заречье. Им оказался 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков, который спрятал украденное полотно на строящемся объекте в Одинцовском районе.

Его судят за хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков пошел на это преступление, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.

Чуприков изначально признал вину частично, отрицая порчу похищенного полотна. При этом, как сообщала его адвокат, он добровольно возместил стоимость реставрации полотна - 13 тыс. рублей.

Уже в суде - под конец судебного следствия - Чуприков решил признать вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть". По его словам, преступление он спланировал "спонтанно" и хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения.

Денис Чуприков Архип Куинджи Третьяковская галерея

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