Похититель картины из Третьяковки заявил, что хотел "хайпануть" и вернуть полотно на место

Денис Чуприков, обвиняемый по делу о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уроженец Крыма Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, объяснил суду этот поступок желанием привлечь к себе внимание, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Цель хищения - хайпануть. В идеале хотел вернуть картину на место и повесить, как была. (...) Мне не дали вернуть ее обратно. ФСБ работает быстрее", - сказал Чуприков в Замоскворецком суде Москвы во вторник, где рассматривается его дело.

По словам Чуприкова, 26 января - накануне похищения - у него "появилась идея привлечь к себе внимание". На следующий день днем он поехал в Москву из своего дома в подмосковном поселке Заречье. Чуприков вспомнил, что у него есть билеты на выставку в "Манеже", но, приехав туда, узнал, что они на другую дату. Оттуда он отправился в Третьяковку, где шла выставка Куинджи.

"Зашел в порядке общей очереди, обошел выставку, посмотрел документальный фильм про художника и пошел в большой зал. Затем подошел к стенке, где была картина "Ай-Петри", подошел к ней и начал за ней наблюдать. В этот момент у меня появилась идея привлечь к себе внимание - снять картину и вернуть ее на следующее утро. В тот момент я понимал, что вокруг меня много посетителей", - сказал Чуприков.

Он добавил, что "желание было вернуть картину сразу". "Но по каким-то своим личным причинам я решил сделать это на утро. Если бы меня остановили с картиной, я бы ее отдал", - добавил подсудимый.

Позже Чуприков заявил, что решил полностью признать вину, а не частично, как раньше. Изначально он признавал, что похитил холст, но отрицал, что повредил его. Тем не менее его адвокат говорил, что Чуприков добровольно возместил стоимость восстановления картины - 13 тыс. рублей.

Кража картины

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала Инженерного корпуса Третьяковки, где проходила выставка художника. Мужчина снял полотно со стены и ушел с ним на глазах у многочисленных посетителей. На следующий день утром по подозрению в этой краже был задержан 32-летний Чуприков. Он признался, что спрятал полотно на стройке в Одинцовском районе.

Мужчину судят за хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу. Изначально следователи думали, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, но позже это признак был исключен из обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, похититель предмета искусства действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу признаны Минкультуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка - из-за вреда деловой репутации.