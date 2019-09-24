Коллапс с туристами возник в "Царском селе" из-за наплыва китайских групп

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ поручило департаменту музеев и государственному музею-заповеднику "Царское село" в городе Пушкине (Санкт-Петербург) урегулировать ситуацию с туристическим потоком иностранных туристов при посещении музея.

"В министерство поступают массовые жалобы на "Царское село", на массовый коллапс с туристами... Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. (...) У нас красный уровень опасности в Красном селе для российских туристов", - заявила статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова во вторник во время защиты концепции развития музея.

По ее словам, размер музея не позволяет увеличить нагрузку. "Интерес к музею будет только расти, значит надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни", - заявила Манилова.

Она подчеркнула, что "одна из ключевых проблем - введение регуляторов потоков туристов и обеспечение доступа граждан к нашим объектам культурного наследия, иначе мы одной рукой делаем нацпроект "Культура", а второй делаем всё против".

Манилова поручила директору департамента музеев Минкультуры РФ Владиславу Кононову подготовить предложения совместно со специалистами из туризма. Она уточнила, что необходимо разработать систему посещения музея, чтобы туристы из России могли посещать Екатерининский дворец.

По ее словам, необходимо создать систему, согласно которой для зарубежных граждан будут определены определенные дни посещения. Это будет способствовать улучшению доступа российских туристов в Екатерининский дворец.

В свою очередь директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова уточнила, что в следующем году планируется ввести электронную систему продажи билетов по паспортам, чтобы посетители приезжали к определенному времени и не стояли в очереди. По мнению Таратыновой, это "единственный выход". Она уточнила, что сейчас ожидание в очереди за билетами в музей составляет 4 часа.

Очереди во многом объясняются небольшим размером помещения Екатерининского дворца, в котором одновременно могут находиться не более 800 туристов.