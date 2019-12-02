Пиотровский пожаловался на вянущие от гидов в Эрмитаже уши

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский остался недоволен уровнем работы многих российских и иностранных гидов, сопровождающих туристические группы в музее.

Он отвечал на вопросы интернет-пользователей, и в числе поднятых тем было предложение ввести квоту на посещение китайскими группами, а также запретить китайским гидам работать в музее.

"Эрмитаж принимает посетителей со всего мира, и китайский посетитель ничуть не хуже другого. Именно китайцы ввели наушники: у них гиды не кричат, и они сами не кричат, а тихо слушают наушники. Но нужно, чтобы туристические фирмы лучше организовывали посетителей. Чтобы они (китайские туристы - ИФ) были лучше знакомы с Эрмитажем, мы создаем сейчас в Китае виртуальный центр", - ответил Пиотровский.

При этом Пиотровский отметил невысокий уровень подготовки некоторых гидов, в том числе российских.

Он рассказал, что часто ходит по музею и слушает, что говорят гиды на разных языках. Чаще всего, естественно, по-русски.

"И они говорят столько всякой чуши. Гид считает, что нужно сказать как можно больше интересного для своих посетителей, и по-русски такое говорят про Екатерину и Петра, от чего уши вянут и что совсем не соответствует духу петербургской культуры", - сказал директор Эрмитажа.