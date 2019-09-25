Чайка заявил, что для борьбы с пожарами потребовалось вмешательство прокуроров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Почти во всех регионах РФ, где летом 2019 года произошли лесные пожары, состояние сил и средств борьбы с огнем не соответствует необходимым требованиям, что не позволяет в полной мере защитить леса, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка на совещании в Красноярске в среду.

"Практически во всех регионах потребовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

Чайка также добавил, что Генпрокуратура зафиксировала факты волокиты при решении вопросов тушения лесных пожаров в ряде регионов. "К сожалению, безответственная позиция некоторых должностных лиц по нецелесообразности тушения лесных пожаров приводит к серьезным последствиям. Так, в Иркутской области из-за волокиты площадь возгорания увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га. В результате огонь распространился по территории Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам", - сказал генпрокурор.

По его данным, аналогичные случаи зафиксированы в Забайкальском и Красноярском краях.