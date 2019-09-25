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Генпрокуратура анонсировала масштабные проверки лесной отрасли в регионах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Масштабные прокурорские проверки пройдут в лесной отрасли в регионах России в первой половине 2020 года, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании с участием глав и руководителей надзорных ведомств сибирских регионов в Красноярске в среду.

"В ходе них (проверок - ИФ) дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю", - поручил Чайка.

Он также призвал региональных прокуроров добиваться ответственности чиновников за ненадлежащее выполнение задач по раскрытию и расследованию преступлений в лесной отрасли.

В ходе совещания Чайка также обратил внимание на крайне низкий уровень раскрытия уголовных дел о незаконной рубке леса и его уничтожении. По словам главы надзорного ведомства, до суда доходит только треть дел по незаконному обороту леса и не более 5% - по уничтожению.

Кроме того, Чайка заявил, что почти во всех регионах РФ, где летом 2019 года произошли лесные пожары, потребовалось вмешательство прокуроров для финансирования мероприятий по борьбе с огнем.

Юрий Чайка Генпрокуратура

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