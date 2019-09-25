Задержаны мошенницы, подменившие пенсионерке 1 млн руб. на купюры "банка приколов"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали двух подозреваемых, которые под видом сотрудниц Пенсионного фонда России (ПФР) украли у пожилой жительницы Петербурга крупную сумму денег.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в среду, по подозрению в совершении преступления в Петербурге задержаны иногородние женщины 43 и 58 лет.

"Полицейские установили, что потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась директором организации по изучению социальной жизни пенсионеров и сообщила о том, что с октября по ноябрь будет производиться замена денежных средств. Через некоторое время в квартиру пенсионерки пришли две женщины - якобы для обмена денег. Выбрав момент, когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленницы похитили денежные средства и скрылись, оставив вместо купюр "билеты банка приколов", - говорится в сообщении Волк.

Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции проверяют, не причастны ли задержанные к совершению других преступлений, отметила представитель МВД.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 23 сентября, в полицию обратилась жительница Петербурга 1930 года рождения с заявлением о подмене 1,3 млн рублей на купюры "банка приколов" "сотрудницами" ПФР.