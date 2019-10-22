Сотрудница почты выдавала пенсии купюрами "Банка приколов"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы почты, заподозрив ее в мошенничестве при выдаче пенсий, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, на прошлой неделе 85-летний пенсионер города Михайловка заявил, что 12 октября сотрудница почты выдала ему пенсию в размере 15 тыс. рублей купюрами "Банка приколов". Подмену мужчина обнаружил, когда пришел в магазин.

29-летнюю сотрудницу почты задержали, она уже созналась в преступлении. Тогда же выяснилось, что она таким же образом обманула 83-летнюю женщину, присвоив ее пенсию на 21 тыс. рублей. В отношении нее расследуется дело о мошенничестве.