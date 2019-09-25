Поиск

Валентина Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок, других кандидатов на этот пост не было.

Кандидатуру Матвиенко выдвинул в среду первый вице-спикер палаты Николай Фёдоров - на первом пленарном заседании СФ в осеннюю сессию. За её переизбрание проголосовали 153 сенатора - единогласно.

Таким образом, Матвиенко в третий раз подряд заняла пост спикера Совета Федерации.

Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года. В сентябре текущего года истекал второй срок ее полномочий. После выборов 8 сентября избранный губернатор Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

Новости по теме

Новости

Историки потребовали закрыть "дело 27 июля"

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась подделкой

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась подделкой

"Коммерсантъ" узнал об аресте компьютерной программы фигуранта уголовного дела

Чайка заявил, что для борьбы с пожарами потребовалось вмешательство прокуроров

Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Аналитики спрогнозировали отставку 11 губернаторов

Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России

Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');