Валентина Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок, других кандидатов на этот пост не было.

Кандидатуру Матвиенко выдвинул в среду первый вице-спикер палаты Николай Фёдоров - на первом пленарном заседании СФ в осеннюю сессию. За её переизбрание проголосовали 153 сенатора - единогласно.

Таким образом, Матвиенко в третий раз подряд заняла пост спикера Совета Федерации.

Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года. В сентябре текущего года истекал второй срок ее полномочий. После выборов 8 сентября избранный губернатор Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации.