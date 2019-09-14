Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Совета Федерации РФ Валентина. Архивное фото Фото: AP/TASS

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что после вступления в должность выдвинет Валентину Матвиенко представителем исполнительной власти города в Совет Федерации.

"У меня принято решение, я его подпишу после того, как вступлю в должность. Интриги здесь никакой нет, мы уже определились", - сказал Беглов журналистам в субботу.

24 июня после встречи Матвиенко и Беглова - на тот момент врио губернатора - было объявлено, что Матвиенко согласилась на предложение Беглова и дальше представлять Смольный в верхней палате российского парламента.

Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Санкт-Петербурга с августа 2011 года.

Беглов вступит в должность губернатора 18 сентября.