"Молодых журналистов Алтая" оштрафовали за ссылку двадцатилетней давности на сайте

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей "Молодых журналистов Алтая" (МЖА) за то, что на сайте организации обнаружилась поставленная двадцать лет назад ссылка на нежелательный для России Институт "Открытое общество". Об этом сообщил основатель МЖА Сергей Канарев.

Он уточнил, что, когда ссылка была поставлена на сайте, Институт "Открытое общество" еще не был признан организацией, деятельность которой в России нежелательна, и со многими сотрудничал. МЖА когда-то получил грант этого фонда, поэтому при создании сайта организация проставила на фонд ссылку. "Мы исходили из того, что алтайским НКО будет интересным знать, где они могут получить финансовую поддержку для своей деятельности", - объяснил Канарев.

Потом про ссылку забыли.

Организация ждет полного решения суда и будет его обжаловать.

"Судя по тому, что организацию признали виновной, само по себе наименование Институт "Открытое общество" и неработающая ссылка на сайте моей подзащитной организации признаны судом информационным материалом иностранной нежелательной организации", - написала в фейсбукеруководитель юрпрактики фонда "Общественный вердикт" по защите основных свобод Елена Першакова.

Канарев считает, что теперь в зоне риска оказались в том числе библиотеки, в фондах которых есть книги, изданные при поддержке Института "Открытое общество".

В начале 2016 года СМИ сообщили, что в Воркуте сотрудники колледжа сожгли десятки экземпляров книг, изданных при поддержке Фонда Сороса, который в ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательной в России организацией.