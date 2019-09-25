Поиск

Минстрой сообщил о готовности жилищного фонда к отопительному сезону на 90%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Жилищный фонд России по данным на 1 сентября готов к проведению отопительного сезона на 90%, сообщил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Как заявил министр в среду на совещании с членами правительства, подготовка к отопительному сезону соответствует тем темпам, что были в 2018 году. Якушев добавил, что к предстоящему отопительному сезону котельные готовы на 89%, тепловые сети - на 92%, водопроводные сети - на 88%.

По словам министра, в настоящее время отопительный сезон начался в 47 регионах России. В частности, тепло пришло в дома Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федерального округов.

Ранее заммэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков говорил, что отопление в жилых домах в столице начали включать с понедельника, 23 сентября.

Минстрой Владимир Якушев

Новости по теме

Новости

На Урале задержан настоятель обители милосердия, воспитывающий 70 приемных детей

Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с экипажем МКС стартовала с Байконура

Подозреваемая в похищении младенца, найденного мертвым, ранее была судима

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Суд в Петербурге освободил оппозиционера, подозреваемого в осквернении могил

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Минэкономразвития предложило выделить на развитие Крыма еще 2,6 млрд рублей

Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения "Единой России"

Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения "Единой России"

Памфилова заявила об ответственности горизбиркома Петербурга в связи с нарушениями

Памфилова заявила об ответственности горизбиркома Петербурга в связи с нарушениями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');