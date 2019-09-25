Минстрой сообщил о готовности жилищного фонда к отопительному сезону на 90%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Жилищный фонд России по данным на 1 сентября готов к проведению отопительного сезона на 90%, сообщил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Как заявил министр в среду на совещании с членами правительства, подготовка к отопительному сезону соответствует тем темпам, что были в 2018 году. Якушев добавил, что к предстоящему отопительному сезону котельные готовы на 89%, тепловые сети - на 92%, водопроводные сети - на 88%.

По словам министра, в настоящее время отопительный сезон начался в 47 регионах России. В частности, тепло пришло в дома Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федерального округов.

Ранее заммэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков говорил, что отопление в жилых домах в столице начали включать с понедельника, 23 сентября.