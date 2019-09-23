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В Москве начали включать отопление

"МОЭК" уже пустила тепло в 2400 дома, которые находятся на общих тепловых пунктах с больницами и школами

В Москве начали включать отопление
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с понедельника начали включать отопление в жилых домах, поскольку похолодало, объявил заммэра города по ЖКХ Петр Бирюков.

Топить начали в соответствии с регламентом: среднесуточная температура не превышала восемь градусов больше пяти дней подряд. Подключение и регулировка отопления может занять до пяти дней, предупредил чиновник.

20 сентября, в пятницу, Бирюков обещал начать подачу тепла в объекты социальной сферы - школы, садики и больницы - по их заявкам.

Утром в понедельник в "МОЭК" отчитались, что начали топить в 6352 социальных объектах. В отдельных случаях тепло стало поступать и в жилые дома, если они находятся на одном тепловом пункте с социальным объектом, повезло примерно 2400 домам.

В 2018 году отопительный сезон в Москве начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября, в 2016 - 20 сентября.

Синоптики предупреждали о возможных заморозках в столичном регионе с ночи пятницы. В воскресенье местами шел мокрый снег. До конца сентября в Москве установится холодная и ясная погода, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на три-четыре градуса ниже нормы: до 9-12 градусов днем и около нуля и ниже ночью.

Москва Петр Бирюков МОЭК Гидрометцентр Роман Вильфанд

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