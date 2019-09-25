Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Генерал МВД Александр Мельников Фото: МВД РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет заподозрил генерала МВД Александра Мельникова и еще трех человек в вымогательстве у предпринимателя Панюшкина 100 млн рублей взятки за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Басманный суд получил ходатайство об аресте Мельникова до 24 ноября. Рассмотрение ходатайства отложено на 72 часа по ходатайству прокурора.

По версии следствия, они договорились с бизнесменом, что он передаст им деньги двумя траншами. Он понял, что его обманывают, и подал жалобу в Главное управление собственной безопасности ГУ МВД Москвы, сказал собеседник агентства.

Трех подельников генерала по фамилиям Фролов, Викол и Виков задержали в конце августа в баре "Даймонд" в центре Москвы после того, как Панюшкин передал им 30 млн рублей. Из этой суммы купюры на 29 млн рублей были муляжом.

О расследовании в отношении первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России ранее сообщил "Московский Комсомолец" со ссылкой на источники. По их данным, Мельников и его сотрудники начали заниматься потерпевшим в январе 2019 года. Бизнесмена подозревали в мошенничестве, материалы на него с лета 2015 года были в производстве УВД Западного административного округа Москвы.

Чтобы доказать Панюшкину, что ему угрожает преследование, Мельников обманул еще одного высокопоставленного полицейского и уговорил подписать поручение о возобновлении расследования уголовного дела. Бизнесмен согласился заплатить, когда ему переслали в мессенджере фотокопии материалов дела.

По информации "Коммерсанта", потерпевший пожаловался на вымогателей после передачи им первой части суммы. Дело на Мельникова завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере, пишет газета. Источники РБК подтвердили, что обвинения ему предъявили 24 сентября.

Александр Мельников работает заместителем начальника управления общественного порядка МВД с 2007 года. В этой должности он курирует работу правительственной комиссии по профилактике правонарушений, оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы. По данным "МК", у него есть госнаграды, в том числе "За боевое содружество" и "За безупречную службу".