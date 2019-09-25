Генерал МВД Мельников арестован по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест генерал-майора МВД Александра Мельникова, обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Мельников занимает должность замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России.

Срок ареста Мельникову установлен до 24 ноября. Суд отказался по просьбе защиты избрать офицеру в качестве меры пресечения домашний арест. От комментариев по существу уголовного дела адвокаты Мельникова после заседания отказались.

Мельникову предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - статья 159 УК РФ). По версии следствия, генерал и трое его подельников разработали план вымогательства у потерпевшего-предпринимателя 100 млн рублей за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

Согласно фабуле дела, деньги должны были передать в два этапа. Однако бизнесмен понял, что его вводят в заблуждение, и обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве.

Соучастников Мельникова задержали в августе после того, как предприниматель передал им 30 млн рублей, из которых более 29 миллионов были муляжами, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Согласно данным сайта МВД РФ, Мельников курирует вопросы деятельности изоляторов временного содержания, спецприемников, подразделений охранно-конвойной службы, а также обеспечения деятельности правкомиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.