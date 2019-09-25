Трех обвиняемых в мошенничестве на космодроме "Восточный" освободили из-под стражи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи трех бывших руководителей ЗАО "Трансинжиниринг", проходящих по уголовному делу о мошенничестве на космодроме "Восточный", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемыми по делу проходят Николай Баланцев, Иван Локтев и Павел Бартош. Дело начало слушаться в июне 2017 года, к этому времени все они находились под стражей, с тех пор мера пресечения им последовательно продлевалась.

"В настоящее время суд пришел к выводу, что основания к продлению сроков содержания под стражей изменились. В частности, доказательства стороны обвинения исследованы судом, продолжается исследование доказательств стороны защиты, в связи с чем подсудимые не могут оказать давление на свидетелей с целью склонения их к изменению показаний. Обвинение возражало против изменения меры пресечения", - говорится в сообщении суда.

Локтеву подписка о невыезде избрана по адресу в Санкт-Петербурге, Баланцеву - в подмосковном городе Красногорск, Бартошу - в Москве.

По данным суда, все трое проходят по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Согласно предъявленному обвинению, фигуранты дела, будучи руководителями компании "Трансинжиниринг", похитили средства государственного предприятия "Дальспецстрой России" при строительстве пожарного депо на космодроме "Восточный". Сумма похищенного не уточняется.

Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", контракт на строительно-монтажные работы по возведению пожарного депо на 175 млн достался компании "Трансинжиниринг" в октябре 2014 год. В то время Баланцев являлся генеральным директором компании, Бартов был его заместителем, а Локтев работал в должности коммерческого директора. Руководителями ЗАО они больше не являются. В настоящий момент компания признана банкротом и ликвидируется.