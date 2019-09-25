На Урале задержан настоятель обители милосердия, воспитывающий 70 приемных детей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Задержан настоятель Саракташской обители в Оренбургской области протоиерей Николай Стремский, воспитывающий около 70 приемных детей, сообщили местные СМИ.

По их информации, священник доставлен в один районный суд Оренбурга для избрания меры пресечения. Заседание проходит в закрытом режиме.

О том, какое обвинение предъявлено задержанному, правоохранительные органы журналистам сообщить отказались. По некоторым данным, священник был задержан из-за жалоб его приемных детей.

В Оренбургской епархии заявили, что выскажут свою позицию по поводу задержания клирика, когда получат подробности от следственных органов.

В сентябре 2015 года Николай Стремский был отстранен от должности настоятеля обители из-за пьяной езды. Тогда полицейские заметили "Мерседес" священника, припаркованный в зоне действия знака "Стоянка запрещена". Когда у водителя попросили документы, он уехал на большой скорости. Полицейские начали преследование и задержали машину на территории Свято-Троицкой обители милосердия. Стремский оказал сопротивление, и против него пришлось применить силу. По данным полиции, он явно был пьян и отказался проходить медосвидетельствование.