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Арестованного настоятеля обители милосердия, где растут 70 приемных детей, отстранили от служения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Настоятель Саракташской обители в Оренбургской области протоиерей Николай Стремский, воспитывающий около 70 приемных детей и арестованный в среду, запрещен в служении.

"Указом Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский, запрещен в священнослужении на время ведения следствия", - сообщается на сайте Оренбургской митрополии.

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Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что Ленинский суд Оренбурга в среду арестован Стремского.

Ранее правоохранительные органы отказались говорить журналистам, в чем подозревается настоятель обители. По некоторым данным, священник был задержан в связи с жалобами его приемных детей. В СУ СКР по Оренбургской области воздержались от комментариев.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду на "Мерседесе", попытку скрыться и сопротивление полиции при задержании. После этого отец Николай стал фигурантом уголовного дела, и Оренбургская епархия на несколько месяцев запретила его в служении.

Оренбургская область Николай Стремский

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