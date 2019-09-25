У пассажирского самолета загорелось шасси при посадке в Барнауле

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет сел в Барнауле (Алтайский край), серьезно повредив стойку шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При посадке самолета Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского города Камрань, загорелась правая стойка шасси", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возгорание потушено. "Пассажиры в количестве 360 человек и 10 членов экипажа эвакуированы по надувным трапам", - добавил источник.

По предварительным данным, за медпомощью никто не обращался, уточнил собеседник агентства.

Представитель Росавиации сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел с самолетом чартерной авиакомпании AZUR air.