Поиск

У пассажирского самолета загорелось шасси при посадке в Барнауле

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет сел в Барнауле (Алтайский край), серьезно повредив стойку шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При посадке самолета Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского города Камрань, загорелась правая стойка шасси", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возгорание потушено. "Пассажиры в количестве 360 человек и 10 членов экипажа эвакуированы по надувным трапам", - добавил источник.

По предварительным данным, за медпомощью никто не обращался, уточнил собеседник агентства.

Представитель Росавиации сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел с самолетом чартерной авиакомпании AZUR air.

Барнаул Алтайский край Вьетнам AZUR air

Новости

В Думе собрались запретить иностранным НКО открывать в России филиалы

Генерал МВД Мельников арестован по делу о вымогательстве 100 млн рублей

На Урале задержан настоятель обители милосердия, воспитывающий 70 приемных детей

Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с экипажем МКС стартовала с Байконура

Подозреваемая в похищении младенца, найденного мертвым, ранее была судима

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Суд в Петербурге освободил оппозиционера, подозреваемого в осквернении могил

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Минэкономразвития предложило выделить на развитие Крыма еще 2,6 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');