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К врачам после жесткой посадки "Боинга" в Барнауле обратились 12 человек

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - 12 человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре правительства Алтайского края.

Там отметили, что в эвакуации с самолета принимали участие пять бригад скорой помощи, позже к ним обратились 12 пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Четырем обратившимся помощь окажут в травмпунктах Барнаула и краевой клинической больнице скорой медпомощи". На месте жесткой посадки продолжают работать врачи и психологи.

Как сообщалось, в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300, выполнявший рейс из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. У него загорелись шасси. С самолета эвакуировали 334 пассажиров и десять членов экипажа.

Главное управление МЧС, Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Западно-Сибирское следственное управления СК РФ на транспорте сообщали ранее, что пострадавших и погибших нет. В авиакомпании Azur Air заявили, что после жесткой посадки к врачам обратился один человек.

Барнаул

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