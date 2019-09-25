Братья Магомедовы останутся в СИЗО до конца года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 30 декабря продлил сроки ареста владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова, обвиняемых по делу о преступном сообществе и особо крупных хищениях. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в среду.

Следствием МВД братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В конце августа бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования. Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Вместе с Магомедовыми в качестве обвиняемых к делу привлечены бывший директор компании "Интекс" Артур Максидов, экс-гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров, которым вменяются участие в ОПС (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищения.

Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 16 человек, шесть из которых находятся в международном розыске. Братья Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.