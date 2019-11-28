По делу братьев Магомедовых заочно арестованы еще два бизнесмена

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе и бизнесмена Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Они стали фигурантами дела Магомедовых о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Оба предпринимателя объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Закарадзе скрывается в Грузии, а также "может использовать средства из фонда похищенных денег, использовать группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств "Eagles". Его адвокат говорит, что менеджер поехал в Грузию на лечение.

Каплан совершил "совместно с организаторами и иными лицами совершил хищение на сумму более 5 млрд рублей ФГУП ЕГЗ "ФАЖТ" при строительстве одной из железнодорожных линий, а также в хищении свыше 3 млрд рублей путём предоставления подложных документов в Арбитражный суд Москвы по строительству железнодорожной линии", утверждает следствие. Также ему вменяют хищение более 1 млрд рублей при реконструкции аэропорта Храброво.

Бизнесмен находится в Израиле.

Срок предварительного следствия по делу продлили до 5 января 2020, а всего до 61 месяца. Расследование дела было завершено в конце августа, и фигуранты приступили к изучением материалов следствия.

Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 УК, ч. 4 ст. 160 УК ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК).

В деле говорится о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей, в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и других.

Вместе с Магомедовыми в качестве обвиняемых к делу привлечены бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артур Максидов, экс-гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров, которым вменяется участие в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) и хищения.

Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 17 человек, шесть из которых находятся в международном розыске.

Братья Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".