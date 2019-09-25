Лавров призвал США срочно ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает США пересмотреть свое решение и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Призываем американское правительство пересмотреть безответственное решение в отношении ДВЗЯИ и безотлагательно предпринять необходимые шаги для его ратификации", - сказал Лавров на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке.

По его словам, отказ США от ратификации несет серьезные деструктивные последствия для договора и международной безопасности в целом. "Ввиду заложенных в договоре условий для его вступления в силу, отказ США от ратификации лишает ДВЗЯИ перспектив стать действующим международным договором", - добавил министр.

Как сообщил позже на своем сайте российский МИД, участники конференции подтвердили ключевую роль ДВЗЯИ в обеспечении международной безопасности и стабильности и в решении конкретных задач в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

"Большинство выразило крайнюю обеспокоенность отсутствием какого-либо прогресса со вступлением Договора в силу. Вновь прозвучал настоятельный призыв к восьми государствам (Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, США), чья ратификация необходима для запуска ДВЗЯИ, безотлагательно предпринять необходимые шаги в этом направлении", - отметили на Смоленской площади.

На Конференции принят итоговый документ - Заключительная декларация с перечнем мер по содействию вступлению в силу договора. Один из приоритетов - адресная работа с "восьмёеркой" упомянутых государств, информирует МИД РФ.