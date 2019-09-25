США не выдали визы почти всей делегации РФ на конференцию по запрету ядерных испытаний

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - США отказали в визах практически всей российской делегации на конференцию по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены", - сказал Лавров, выступая на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", - добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по ДВЗЯИ.

"Сегодня произошла безобразная ситуация, когда части российской делегации на сессию Генассамблеи не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблею, но еще и делегации на конференцию по ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня", - сказал он в штаб-квартире ООН.

По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.