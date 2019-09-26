Поиск

Прокуратура в Новосибирской области сочла незаконным правило "звонок для учителя"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные акты девяти школ, положения которых нарушали права и законные интересы учеников, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в четверг.

Так, в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

"Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что в двух случаях правовые акты содержали положение о том, что если ученик в течение года повторно совершит дисциплинарный проступок, то наказание ужесточается. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, потому, по мнению прокуратуры, не может применяться.

В связи с этим ведомство опротестовало 11 незаконных правовых актов. Протесты в школах удовлетворили и исключили положения, противоречащие законодательству.

Новосибирская область

Новости по теме

Новости

Банки попросили ЦБ разрешить запрашивать скоринговый балл без согласия заемщика

Банки попросили ЦБ разрешить запрашивать скоринговый балл без согласия заемщика

Пожар на плавбазе "Петр Житников" тушат уже третьи сутки

Российский аналог "Википедии" обойдется бюджету РФ почти в 2 млрд рублей

Настоятелю обители милосердия в Оренбуржье предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ

Почти 50 человек обратились медпомощью после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле

Арестованного настоятеля обители милосердия, где растут 70 приемных детей, отстранили от служения

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Пять человек попали в больницу после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле

Дело Павла Устинова

Следователь по делу Павла Устинова решил сменить работу

В Думе собрались запретить иностранным НКО открывать в России филиалы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');