Прокуратура в Новосибирской области сочла незаконным правило "звонок для учителя"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные акты девяти школ, положения которых нарушали права и законные интересы учеников, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в четверг.

Так, в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

"Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что в двух случаях правовые акты содержали положение о том, что если ученик в течение года повторно совершит дисциплинарный проступок, то наказание ужесточается. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, потому, по мнению прокуратуры, не может применяться.

В связи с этим ведомство опротестовало 11 незаконных правовых актов. Протесты в школах удовлетворили и исключили положения, противоречащие законодательству.