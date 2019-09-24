Прокуратура защитила право школьника ходить с прической по выбору

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Сосновоборска уличила в нарушении закона директора школы, которая запретила четверокласснику приходить на занятия с высветленными волосами, убранными в "пучок", и требовала постричься. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края, эти требования нарушают закон об образовании и ограничивают право ученика на самовыражения.

Также директора уличили в огласке сведений о несовершеннолетнем без согласия родителя.

Прокурор Сосновоборска вынес представление руководителю управления образования городской администрации и потребовал устранить нарушение. Требования внутреннего распорядка школы к прическам учеников прокуратура назвала незаконными и принесла протесты.

Ученик четвертого класса в сентябре пришел в школу с короткой стрижкой и оставленной сверху высветленной прядью, забранной в хвостик. Местные СМИ сообщали, что мальчик подражает шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу. Директор школы потребовала, чтобы он постригся, либо перешел на домашнее обучение.

Проверку публикаций СМИ начало краевое управление СКР.

В Министерстве просвещения заявили, что школьники должны придерживаться в одежде делового стиля, но их нельзя выгонять за нестандартный внешний вид.