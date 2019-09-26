Россиянам запретят разводить огонь на балконах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности, сообщили в МЧС России в четверг.

"Новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно новым правилам, руководители развлекательных организаций обязаны информировать зрителей о правилах пожарной безопасности. Так, перед началом сеансов в кинотеатрах теперь необходимо будет проигрывать аудиозапись или показывать видео с информацией о порядке действий при пожаре. "Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Ряд изменений касается обеспечения пожарной безопасности на объектах торговли и в медицинских организациях.