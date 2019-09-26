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Курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах

Курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Новые требования пожарной безопасности запрещают курение на балконе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно тоже будет запрещено", - сказали в пресс-службе ведомства.

Изменения вступают в силу в течение 10 дней после подписания правительством соответствующего постановления.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

"Новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МЧС РФ.

МЧС

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