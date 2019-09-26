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В Госдуме предложили в разы снизить штрафы по "дадинской" статье

В Госдуме предложили в разы снизить штрафы по "дадинской" статье
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка проведения митингов и пикетов.

Автор законодательной инициативы предложил дополнить статью 212.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) нормой о том, что наказание предлагается налагать, только "если это деяние совершено неоднократно и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".

Штраф за неоднократное нарушение предлагается снизить до 100-500 тыс. рублей вместо действующего - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней.

Сергей Шаргунов Госдума

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