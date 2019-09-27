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Соратник Навального в Архангельске стал третьим осужденным по "дадинской" статье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Координатор архангельского штаба Алексея Навального Андрей Боровиков приговорен к 400 часам обязательных работ по так называемой дадинской статье (212.1 УК). Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, который вынес это решение.

Прокуратура просила назначить ему три года обязательных работ.

Уголовное дело на Боровикова завели в конце апреля на основании четырехкратного привлечения к административной ответственности за участие в акциях, писала "Медиазона". В 2018 году он получил штраф за участие в майском митинге "Он нам не царь". Еще два штрафа он получил за акцию 9 сентября 2018 года против пенсионной реформы. Последний административный протокол на активиста составили 7 апреля 2019 года за акцию против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Первым осужденным по статье 212.1 УК стал активист Ильдар Дадин.

В феврале 2017 года Конституционный суд России признал дадинскую статью соответствующей Конституции, но потребовал ее доработки. В суде считают, что статься должна исключить формальный подход, когда правоприменитель не учитывает степень общественной опасности содеянного, а наказание должно соответствовать общественной опасности деяния. После этого Дадина оправдали и он получил право на реабилитацию.

5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы по этой же статье приговорил московского активиста Константина Котова к четырем годам колонии.

Архангельск Андрей Боровиков Алексей Навальный Ильдар Дадин Константин Котов

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