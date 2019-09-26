Коллегия по жалобам на прессу изучит претензии Памфиловой к Associated Press

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Общественная коллегия по жалобам на прессу в течение 20 дней опубликует решение по жалобе председателя ЦИК России Эллы Памфиловой на информационное агентство Associated Press (AP).

Зампред коллегии Юрий Казаков заявил, что впервые коллегия по жалобам на прессу рассматривает обращение, касающееся иностранного агентства. Он отметил, что у коллегии есть от 7 до 20 дней на выработку окончательного текста решения, которое будет опубликовано на ее сайте. После этого заседание продолжилось в закрытом режиме.

Жалоба касается интервью Памфиловой агентству, которое впоследствии было выпущено в виде материала на сайте агентства AP под заголовком "Глава Центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве".

Согласно жалобе, 21 августа AP обратилось в ЦИК с просьбой о проведении видеоинтервью, 27 августа часовое интервью было записано. 29 августа на сайте apnews.com вместо видеоинтервью был опубликован материал корреспондента АР Натальи Васильевой, "содержащий оценочную, искаженную трактовку видеоинтервью с использованием в нем вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России Э.А. Памфиловой", а видеозапись не была опубликована.

Размещенные в материале цитаты, по мнению главы ЦИК, представляют собой "разрозненные фразы, вырванные из контекста и потерявшие свой изначальный смысл", и "автором статьи допущены искажения отдельных фактов".

Памфилова 30 августа обсудила ситуацию с и.о. директора службы новостей АР Харриет Моррис и договорилась об исправлении допущенных ошибок и корректировке агентством текста статьи. Тем не менее, следует из жалобы, в тот же день поступил официальный ответ AP, из которого следует, что статья признана корректной, опровержение не размещено, а в опубликованный материал 30 августа 2019 года внесены незначительные дополнения по тексту, которые не устранили искажения фактов.

По мнению Памфиловой, AP и Васильева "нарушили принципы и нормы профессиональной журналисткой этики в части распространения необъективной и недостоверной информации".

"Официальный ответ редакции СМИ "Associated Press", полученный ЦИК России, расценивается нами как определенная позиция редакции, нарушающая положения статьи 49 закона РФ "О СМИ", нормы и принципы профессиональной журналистской этики. Положения статьи 51 закона не допускают злоупотребления правами журналиста в целях фальсификации общественно значимых сведений, распространение слухов под видом достоверных сообщений", - говорится в жалобе.

17 сентября в AP заявили, что представитель агентства будет присутствовать на заседании комиссии по жалобе главы ЦИК России. В сообщении AP подчеркивалось, что оно не считает опубликованное сообщение ошибочным.

"Associated Press считает верным репортаж корреспондента Натальи Васильевой. После публикации заметки AP выслушало опасения представителей ЦИК и согласилось выпустить пояснения, чтобы добавить детали о том, по какой причине некоторые независимые кандидаты на выборах в Мосгордуму не были допущены к участию", - заявила представитель агентства Лорен Истон.

"AP никогда не обещало, что опубликует целиком видео интервью с главой ЦИК или стенограмму беседы", - добавила Истон.

При этом в AP со ссылкой на своего юриста напомнили, что вердикты Общественной коллегии по жалобам на прессу не являются обязательными к исполнению.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации. Коллегия рассматривает жалобы аудитории СМИ на нарушение профессиональной этики журналиста и медиаэтики. Практической задачей коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных споров.