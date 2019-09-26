Памфилова назвала "нечистоплотными" обвинения журналистки AP в угрозах со стороны ЦИК

Глава ЦИК посоветовала ей обратиться в правоохранительные органы, но сама подавать в суд на журналистов не намерена

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила корреспонденту информационного агентства Associated Press (AP) Наталье Васильевой, рассказавшей об угрозах со стороны представителей ЦИК "испортить ей карьеру", написать заявление в правоохранительные органы.

"В этом случае она должна быть последовательна - где заявление в правоохранительные органы о каких-то там угрозах, если они были? Я жду ее заявлений, я требую заявлений с ее стороны в правоохранительные органы, и пусть правоохранительные органы с этим разберутся", - сказала Памфилова "Интерфаксу".

Сама она, в свою очередь, подавать в суд не намерена. "Для меня очевидно, что это клевета, за клевету обычно обращаются в суд. Я никогда, несмотря на обилие лжи и разного рода публикаций, никогда не опускалась до того, чтобы подавать в суд на журналистов. В данном случае считаю это ниже своего достоинства", - заявила Пафмилова.

Она назвала заявления "о каких-то мифических угрозах" со стороны ЦИК "нечистоплотными попытками отвлечь внимание от своей профессиональной состоятельности", и, по ее словам, она не может это оценить "никак кроме брезгливой иронии".

О якобы имевших место угрозах Васильева рассказала в четверг на заседании общественной коллегии по жалобам на прессу.

По словам Васильевой, во время общения и.о. директора службы новостей АР Харриет Моррис с представителями ЦИК в адрес автора статьи были высказаны угрозы испортить ее карьеру и "не пускать в МИД, ЦИК и Кремль".

Представители ЦИК в ответ заявили, что их неправильно поняли, и никаких угроз во время встречи с Моррис не звучало.

В свою очередь Васильева заявила "Интерфаксу", что не комментирует позицию главы ЦИК. "Я не уполномоченная комментировать",- сказала она.

Васильева добавила, что позиция AP в полном объеме была представлена на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу и должна быть доступна на сайте коллегии.

Истоки конфликта

Жалоба ЦИК касается интервью Памфиловой агентству, которое впоследствии было выпущено в виде материала на сайте агентства AP под заголовком "Глава Центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве".

Согласно жалобе, 21 августа AP обратилось в ЦИК с просьбой о проведении видеоинтервью, 27 августа часовое интервью было записано. 29 августа на сайте apnews.com вместо видеоинтервью был опубликован материал корреспондента АР Натальи Васильевой, "содержащий оценочную, искаженную трактовку видеоинтервью с использованием в нем вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России Э.А. Памфиловой", о видеозапись не была опубликована.

Размещенные в материале цитаты, по мнению главы ЦИК, представляют собой "разрозненные фразы, вырванные из контекста и потерявшие свой изначальный смысл", и "автором статьи допущены искажения отдельных фактов".

Памфилова 30 августа обсудила ситуацию Харриет Моррис и договорилась об исправлении допущенных ошибок и корректировке агентством текста статьи. Тем не менее, следует из жалобы, в тот же день поступил официальный ответ AP, из которого следует, что статья признана корректной, опровержение не размещено, а в опубликованный материал 30 августа 2019 года внесены незначительные дополнения по тексту, которые не устранили искажения фактов.

Разное понимание жанра интервью

По мнению Памфиловой, AP и Васильева "нарушили принципы и нормы профессиональной журналисткой этики в части распространения необъективной и недостоверной информации".

В ходе заседания коллегии выяснилось, что стороны по-разному понимают, что такое интервью. Как пояснила корреспондент AP Наталья Васильева, стандарты агентства не предусматривает материал объемом более 1 тыс. слов, что сделало невозможным публикацию полной версии интервью, занимающей 13 листов.

Между тем советник главы ЦИК Оксана Александрова и глава пресс-службы Ольга Кузнецова заявили, что рассчитывали на полноценное интервью, а формат получившегося материала стал для них неожиданностью.

В AP также пояснили, что у них нет практики согласования интервью, и заранее визирование цитат председателя ЦИК не обговаривалось. Зампред коллегии Казаков в связи с этим сказал, что закон о СМИ не требует от прессы визирования материала со спикером, и такой шаг "является доброй волей редакции".

Свое решение коллегия опубликует в течение 20 дней.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации. Коллегия рассматривает жалобы аудитории СМИ на нарушение профессиональной этики журналиста и медиаэтики. Практической задачей коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных споров.